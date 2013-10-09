Иллюстративное фото с сайта odessa-life.od.ua Иллюстративное фото с сайта odessa-life.od.ua Сегодня с утра правобережная часть Атырау на два дня осталась без природного газа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Причину коммунальные службы назвали в проводимых работах по подключению города к новой газовой магистрали высокого давления. Сама магистраль практически готова к эксплуатации. В эти два дня будут проводиться испытания газопровода. Полноценная эксплуатация начнется в следующем месяце. Строительство новой газопроводной магистрали началось в прошлом году и идет к завершению. Стоимость работ – около 1 млрд тенге. Старая линия останется в качестве резервной. Напомним, ранее от газа отключали левобережную часть города в связи с ремонтными работами на магистрали «Макат – Северный Кавказ».  