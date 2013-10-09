В Одессе придумали вымогать деньги с помощью бомб-ошейников
Фото с сайта Wikipedia.org. В Одессе пресечена деятельность группировки, планировавшей похищать бизнесменов и вымогать у них деньги, сообщает местное издание «Думская». Как рассказал источник в правоохранительных органах, представители группировки собирались надевать на похищенных предпринимателей электронные устройства в виде ошейников, снабженных взрывчаткой. Таким образом они, очевидно, рассчитывали запугивать своих жертв и добиваться уплаты выкупа. По информации источника, в период с марта по сентябрь текущего года злоумышленники отработали техническую сторону вопроса. Устройство было испытано в пустынных местах. Ошейник, как отмечается, приводился в действие дистанционно, помимо прочего он позволял отслеживать обстановку вокруг человека через интернет. Представители группировки даже разработали для устройства уникальное программное обеспечение. Банда наметила первую жертву, от которой планировала получить полмиллиона долларов. Однако о ее планах стало известно Службе безопасности Украины. В результате представители группировки были задержаны. Ошейники со взрывчаткой ранее использовались за рубежом при вымогательстве и схожих преступлениях. В 2003 году, в частности, в США была предпринята попытка ограбления банка с помощью подобного устройства: оно было закреплено на шее человека, некоего Брайана Уэллса, который пришел в банк и потребовал деньги. Ему удалось получить около восьми тысяч долларов, однако после выхода на улицу бомба взорвалась, в результате грабитель скончался. Источник: lenta.ru