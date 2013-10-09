Фото: Nati Harnik / AP Фото: Nati Harnik / AP В Казани пройдет «крысиное аджилити» — соревнование, в котором декоративные крысы будут проходить полосы препятствий на время, сообщает Татар-Информ во вторник, 8 октября. Мероприятие организовано казанским клубом любителей декоративных крыс «МОСК». Первый пробный забег на короткую дистанцию прошел в воскресенье, 6 октября, на выставке крыс в Музее естественной истории Татарстана. С понедельника крысы под руководством своих хозяев уже приступили к полноценным тренировкам. Следующий пробный забег пройдет в воскресенье, 13 октября. Там хозяева декоративных крыс смогут потренировать своих питомцев в хождении по канату и преодолении полосы препятствий на время. По словам представителей клуба, в будущем планируется сделать такие встречи ежемесячными и устраивать для зрителей «показательные тренировки». Для широкой публики первое большое крысиное аджилити пройдет в 2014 году, в мае — в рамках ежегодной выставки декоративных крыс «яRATам!» (в переводе с татарского — «люблю»). Выставка пройдет в седьмой раз. Источник: lenta.ru