Хоккеист НХЛ выбрался из ванной с помощью твиттера
Фото: Kevin Lamarque / Reuters Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Джоэль Уорд (Joel Ward) застрял в душевой кабине и смог выбраться из нее, только попросив помощи через Twitter. Инцидент произошел 5 октября в гостиничном номере в Далласе, за несколько часов до выездной игры «Вашингтона» против «Даллас Старз». Обнаружив, что не может открыть дверь изнутри, Уорд написал твит: «Застрял в душевой... Кто-нибудь помогите?». Это вызвало веселье товарищей Уорда по команде. Так, например, Александр Овечкин написал в ответ: «Хахахахахаха да лана чувааак хахахахахаха» (авторская орфография и пунктуация сохранена). Примерно через 10 минут после твита Уорда работники отеля пришли ему на помощь. Дверь душевой так и не удалось открыть, так что Уорду пришлось перелезть через нее через щель под потолком, а затем спуститься по стремянке. Завершение спасательной операции запечатлел на фото и тут же выложил в твиттер еще один хоккеист «Вашингтона» Джон Карлсон (John Carlson). «Вашингтон» вечером того же дня уступил «Далласу» — 1:2. Джоэль Уорд провел на льду примерно 15 минут, за которые его команда пропустила одну из шайб (нападающий заработал минус одно очко по системе +/-). Источник: lenta.ru