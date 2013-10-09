Сотни людей пришли на похороны отца Бергея Рыскалиева в Актобе (ФОТО, ВИДЕО)

Прощание проходило в доме Саулебая РЫСКАЛИЕВА, который расположен по улице Махамбета Утемисова в районе Курмыша. На похороны собрались сотни людей. Это было заметно по количеству припаркованных автомобилей возле дома. Большинство из них были с госномерами из Атырау. Перед вывозом тела журналистов попросили не подходить близко к дому. Машина заехала во двор, ворота закрылись. Снимать во дворе журналистам родственники не разрешили. Прощание проходило за закрытыми воротами. Затем ворота открылись, машина выехала и следом стали выходить люди. Они сели в свои машины и уехали на садака в один из ресторанов города. Также для того, чтобы отвезти людей в ресторан, было нанято несколько автобусов. Саулебай РЫСКАЛИЕВ умер в Актобе на 78 году жизни. Родственники покойного от каких-либо комментариев отказались. Соседка рассказала об умершем как о хорошем человеке, а вот о сыновьях сказала, что с ними не знакома и в эти дни их не видела. Судя по всему, на похоронах их не было. Напомним, Бергей и Аманжан РЫСКАЛИЕВЫ находятся в международном розыске по делу о многомиллиардных хищениях.