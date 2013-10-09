Результат выборов в Азербайджане заранее «слили» в соцсети
Изображение: официальная страница телеканала Meydan TV в Facebook За день до президентских выборов в Азербайджане, проводящихся 9 октября, в социальных сетях появилась информация о результатах голосования. Об этом пишет журналист Мовсун Гаджиев в блоге на «Эхе Москвы». Согласно источнику, результаты выборов — с точностью до сотой доли процента — были указаны в специальных приложениях для IPhone и Android. Эти приложения были разработаны компанией «Happy Baku» (как утверждается, к их разработке имеет также отношение ЦИК республики). В приложениях, активированных 8 октября, содержалась информация, что за действующего президента Ильхама Алиева проголосовали 72,76 процента избирателей. За кандидата от объединенной оппозиции Джамиля Гасанлы — 7,4 процента. Публикация данных, по словам журналиста, произошла в результате «технической ошибки». На приложение обратили внимание журналисты азербайджанского интернет-ресурса «Meydan TV». Они сделали скриншоты и опубликовали их в Facebook. После этого, по сведениям Гаджиева, исполнительный директор компании «Happy Baku» Вусал Исаев связался с менеджером «Meydan TV» и пытался договориться об удалении скриншотов, однако получил отказ. Голосование в Азербайджане началось в среду, 9 октября, в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому). По данным ЦИКа на 10:00 явка избирателей составила около 18 процентов (проголосовали около 930 тысяч человек). Кандидат от объединенной оппозиции Джамиль Гасанлы при этом уже пожаловался на фальсификации. «На ряде избирательных участков зафиксированы случаи массовых вбросов бюллетеней. К сожалению, многие представители власти участвуют в фальсификациях», — заявил он. Действующий президент Ильхам Алиев баллотируется на очередной, третий по счету срок (такую возможность ему дали поправки в конституцию, внесенные ранее). Помимо него в выборах участвуют девять кандидатов. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50 процентов голосов. Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года. На президентском посту он сменил своего отца Гейдара. В 2008 году, когда Ильхам Алиев переизбирался на второй срок, он, по официальным данным, набрал около 89 процентов голосов. Источник: lenta.ru