Глава Greenpeace попросил встречи с Путиным
Фото: Tim Aubry / Greenpeace Исполнительный директор международной организации Greenpeace обратился к российскому президенту с просьбой о срочной встрече. Письмо Куми Найду, адресованное Владимиру Путину, опубликовано на сайте Greenpeace. Глава организации заявляет, что готов переселиться в Россию и лично гарантировать хорошее поведение арестованных в Мурманске активистов, если их отпустят на свободу под залог. По словам Найду, из заявлений самого Путина следует, что российский президент не рассматривает членов экипажа и пассажиров судна «Арктик Санрайз» как пиратов, хотя суд обвинил их именно в пиратстве. В связи с этим глава Greenpeace попросил главу государства сделать все возможное, чтобы снять с арестованных излишне строгие обвинения. Найду отдельно просит как можно скорее освободить двоих журналистов, задержанных вместе с активистами и не являющихся членами Greenpeace. Глава Greenpeace отмечает также, что акция на нефтяной платформе «Приразломная», за которую арестовали его соратников, аналогична другой, проведенной с его личным участием в 2012 году. По словам Найду, в тот раз российские пограничники были свидетелями акции, но отказались вмешаться в нее вопреки просьбе компании «Газпром», поскольку сочли, что активисты не создают угрозу для безопасности людей или имущества. Речь идет о проникновении на ту же «Приразломную» в августе 2012 года. 18 сентября 2013 года активисты Greenpeace с судна «Арктик Санрайз» попытались высадиться на платформу в Печорском море, принадлежащую «Газпрому», но им помешали пограничники. На следующий день спецназ пограничных войск десантировался на «Арктик Санрайз», и судно отконвоировали в Мурманск, где все находившиеся на борту тридцать человек были сперва задержаны, а потом арестованы по обвинению в организованном пиратстве. В числе арестованных оказались журналисты — британский видеооператор Кирон Брайан и российский фоторепортер Денис Синяков, работавший по контракту с Greenpeace и редакционному заданию «Ленты.ру». Источник: lenta.ru