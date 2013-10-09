В связи с тем, что лифтовое хозяйство ТОО «Горлифт» имеет большую задолженность перед АО «Батыс Энергоресурсы», которую предприятие погасить было просто не в состоянии, объявить о своей несостоятельности было бы единственным решением этой проблемы. Но пока они молчат. Власти тоже никак не комментируют происходящее. В итоге около 200 лифтов, которых ранее обслуживало ТОО «Горлифт», остались в подвешенном состоянии. - Задолженность ТОО «Горлифт» за электроэнергию составляет 2 400 000 тенге, - прокомментировала. - За период с января 2012 года потребитель регулярно недоплачивал за электроэнергию. У нас есть решение суда о взыскании задолженности, задолженность будет взыскана в установленном законодательством порядке.Жителям многоэтажек нужно срочно выбрать другую лифтовую службу, а их в городе не столь много. О своем подходе для обслуживания лифтов рассказал директор ТОО «Уральсклифт» Борис ДЕЕВ. - Мы обслуживаем более 200 лифтов, - рассказывает Борис Викторович. - Но каждый день к нам обращаются жители и просят взять их лифт на обслуживание. Схема обслуживания в принципе отработана. Мы сейчас работаем с населением, разъясняем, что им необходимо сделать, чтобы мы начали обслуживать их лифт. Начинаем мы всегда с того, как я уже говорил, с разъяснительной работы. Мы выезжаем на собрания жильцов, где они сами решают, будут ли они с нами сотрудничать или нет. Если все жильцы согласны, то они составляют протокол собрания, где все дословно прописывается, они выбирают старшего по подъезду, который и будет впоследствии своеобразным связным звеном. Также в это время жильцы заключают договор с энергоснабжающей организацией, которой они будут оплачивать за поставку электричества. Мы со своей стороны для начала производим осмотр лифта и составляем акт дефектов, где подробно прописываем, что требует ремонта и замены. После этого мы составляем калькуляцию, где и подсчитывается сумма, которая необходима на ремонт лифта. Всю информацию мы предоставляем жильцам, после этого подписываем с ними договор об обслуживании. Здесь, конечно, нужно пояснить, что цифра на ремонт лифта всюду разная получается. Вот, к примеру, дом по улице Жданова, 14, там несколько подъездов, в пятом подъезде ремонт на сумму более 90 000 тенге вышел, а в четвертом намного больше, здесь все зависит от степени износа лифта. После всех этих подсчетов, соответственно, идет сама подготовка к эксплуатации, то есть проводятся ремонтные работы. Когда ремонт окончен, нашу работу принимают сами жильцы.В «Уральсклифте» мы встретили жильцов дома, о которых рассказывал директор предприятия. - Наш дом до 2006 года вообще никем не обслуживался и лифт не работал, - рассказывает жительница Ольга ЧАЙКА. - Потом нам предложили, чтобы нас стали обслуживать работники ТОО «Горлифт». Мы, конечно, все обрадовались, но рано мы радовались. Могу сказать, что лифт работать-то начал, но все было в ужасном состоянии. Все скрипело и качалось. За что мы платили деньги, нам не понятно. Вот с февраля месяца прошлого года решили перейти в ТОО «Уральсклифт», но, как оказалось, нашего желания здесь мало. Оказывается, теперь мы должны выкупить свой лифт за остаточную стоимость. А спрашивается, за что мы должны платить? Ведь у нас его не купили, а мы просто отдали на баланс. Сколько не бились, все бесполезно. Не отдают нам лифт в наше хозяйство обратно и все. На свой страх и риск лифты этого дома взял под свое крыло Борис ДЕЕВ. - Ну, как тут быть, ведь людям нужно, чтобы их жизнь была нормальной, чтобы вечером с сумками не по ступенькам до 9 этажа идти, а доехать нормально на лифте. И при этом, чтобы их жизнь не была в опасности. Ведь лифт - это сложная система, за которой необходим уход. - Сейчас в нашем доме мы решили заботу о лифтах взять в свои руки, - решила поддержать разговор жительница этого же дома Жумаганым МАМБЕШЕВА. - Вот в соседнем подъезде уже два дня, как лифт работает, тихо, спокойно, не дергается. И мы тоже решили подписать договор с этой фирмой, поэтому и пришли, сегодня к Борису Викторовичу. Надеюсь, что все будет и у нас хорошо.«Уральсклифт» предлагает жильцам высоток новую систему проезда в лифтах. - Мы ввели новую систему допуска в лифт, - рассказывает Борис Викторович. - Эта система ES-42 - это для нас находка. Во-первых, её не так просто испортить. Если раньше хулиганы вставляли в замки спички, частенько ломали, то эту систему спичками не возьмешь. Во-вторых, у нас есть два вида ключей. Они у нас сделаны в виде карточек и небольших брелоков. Пластиковые карточки очень удобны, их даже не нужно вынимать из сумочки или портмоне. Допустим, у вас заняты руки, а сумка с карточкой висит на плече, вам достаточно будет дотронуться сумочкой до замка, чтобы лифт сработал. И третье. Раньше, очень часто было так, что лимит на карточке заканчивался. У нас действует безлимитная система. Поясню. Если раньше, у вас карточка была рассчитана на сто поездок, то вы не могли знать, когда же будет эта сотая поездка. А теперь представьте, что вечером с сумками вы заходите в лифт, а он не едет, оказывается, ваш лимит исчерпан. У нас единая оплата, которую ежемесячно должны оплачивать жильцы. Это и им удобно, и нам.Рассчитать расходы по новой системе оказалось просто. За техническое обслуживание жители девятиэтажки должны оплатить организации 8500 тенге в месяц. Плюс к этому жильцы оплачивают примерно 2000-2500 за электроэнергию. А также, на свой баланс жильцы должны содержать и лифтера. Это примерно 3000-4000 тенге, смотря, как договорятся. Итого на лифтовые услуги будет потрачено около 16000 тенге. А теперь простая арифметика. Делим эту примерную сумму на количество жильцов. Примерно выходит, что 60 пользователей будут оплачивать ежемесячно по 267 тенге. Сумма эта раскидывается не поквартирно, а на каждого человека. - Посудите сами, - продолжает пояснять Борис ДЕЕВ. - Допустим, у вас семья из 6 человек, а напротив вас живет одинокая пенсионерка. Почему она должна платить наравне с вами? Все справедливо. Что касается лифтеров, то их на баланс мы взять не можем. Я часто подходил к представителям КСК, убеждал, что лучше, если бы они доплачивали эту небольшую сумму дворникам и те с удовольствием исполняли роль лифтеров. Но, увы, меня никто не поддержал. Ели же мы возьмем лифтеров на баланс, то жильцы домов будут просто не в состоянии оплачивать полную, пусть даже минимальную заработную плату лифтеру.В нашем городе давно стало вполне нормальным, что многие предприятия, предоставляющие свои услуги, вывешивают список фамилий на дверях подъездов, чем соответственно нарушают права человека на конфиденциальность. - Мы такой метод не используем. Это, во-первых, противозаконно, ведь никто не знает, почему человек не оплатил вовремя. А во-вторых, у нас свой подход. В каждом ключе есть свой код. Если человек не оплачивает вовремя услугу, то старшая по дому нам просто называет номер ключа, и мы его блокируем. Это очень организовывает людей и при этом мы не нарушаем права человека. Если же он хочет уехать в командировку или допустим на дачу, что он отдает ключ старшему по подъезду, тем самым соблюдает честность по отношению к нам, - подвел итог Борис ДЕЕВ. Конечно, остается основная проблема, которую не могут самостоятельно решить горожане и администрация ТОО «Горлифт» - как вернуть право на лифт жильцам. К сожалению, по этому поводу комментариев никто не дать не смог.