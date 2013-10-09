Единственным, кто сможет взять на профессиональное обслуживание лифты, оказалось ТОО «Уральсклифт». Его директор Борис ДЕЕВ рассказал жителям высоток, что сделать, чтобы лифт работал.
В связи с тем, что лифтовое хозяйство ТОО «Горлифт» имеет большую задолженность перед АО «Батыс Энергоресурсы», которую предприятие погасить было просто не в состоянии, объявить о своей несостоятельности было бы единственным решением этой проблемы. Но пока они молчат. Власти тоже никак не комментируют происходящее. В итоге около 200 лифтов, которых ранее обслуживало ТОО «Горлифт», остались в подвешенном состоянии.
- Задолженность ТОО «Горлифт» за электроэнергию составляет 2 400 000 тенге, - прокомментировала директор по сбыту АО «Батыс Энергоресурсы» Лариса ЕРШОВА
. - За период с января 2012 года потребитель регулярно недоплачивал за электроэнергию. У нас есть решение суда о взыскании задолженности, задолженность будет взыскана в установленном законодательством порядке.
Что делать?
Жителям многоэтажек нужно срочно выбрать другую лифтовую службу, а их в городе не столь много. О своем подходе для обслуживания лифтов рассказал директор ТОО «Уральсклифт» Борис ДЕЕВ.
- Мы обслуживаем более 200 лифтов, - рассказывает Борис Викторович. - Но каждый день к нам обращаются жители и просят взять их лифт на обслуживание. Схема обслуживания в принципе отработана. Мы сейчас работаем с населением, разъясняем, что им необходимо сделать, чтобы мы начали обслуживать их лифт. Начинаем мы всегда с того, как я уже говорил, с разъяснительной работы. Мы выезжаем на собрания жильцов, где они сами решают, будут ли они с нами сотрудничать или нет. Если все жильцы согласны, то они составляют протокол собрания, где все дословно прописывается, они выбирают старшего по подъезду, который и будет впоследствии своеобразным связным звеном. Также в это время жильцы заключают договор с энергоснабжающей организацией, которой они будут оплачивать за поставку электричества. Мы со своей стороны для начала производим осмотр лифта и составляем акт дефектов, где подробно прописываем, что требует ремонта и замены. После этого мы составляем калькуляцию, где и подсчитывается сумма, которая необходима на ремонт лифта. Всю информацию мы предоставляем жильцам, после этого подписываем с ними договор об обслуживании. Здесь, конечно, нужно пояснить, что цифра на ремонт лифта всюду разная получается. Вот, к примеру, дом по улице Жданова, 14, там несколько подъездов, в пятом подъезде ремонт на сумму более 90 000 тенге вышел, а в четвертом намного больше, здесь все зависит от степени износа лифта. После всех этих подсчетов, соответственно, идет сама подготовка к эксплуатации, то есть проводятся ремонтные работы. Когда ремонт окончен, нашу работу принимают сами жильцы.
Жильцам предлагают выкупить лифты
В «Уральсклифте» мы встретили жильцов дома, о которых рассказывал директор предприятия.
- Наш дом до 2006 года вообще никем не обслуживался и лифт не работал, - рассказывает жительница Ольга ЧАЙКА. - Потом нам предложили, чтобы нас стали обслуживать работники ТОО «Горлифт». Мы, конечно, все обрадовались, но рано мы радовались. Могу сказать, что лифт работать-то начал, но все было в ужасном состоянии. Все скрипело и качалось. За что мы платили деньги, нам не понятно. Вот с февраля месяца прошлого года решили перейти в ТОО «Уральсклифт», но, как оказалось, нашего желания здесь мало. Оказывается, теперь мы должны выкупить свой лифт за остаточную стоимость. А спрашивается, за что мы должны платить? Ведь у нас его не купили, а мы просто отдали на баланс. Сколько не бились, все бесполезно. Не отдают нам лифт в наше хозяйство обратно и все.
На свой страх и риск лифты этого дома взял под свое крыло Борис ДЕЕВ.
- Ну, как тут быть, ведь людям нужно, чтобы их жизнь была нормальной, чтобы вечером с сумками не по ступенькам до 9 этажа идти, а доехать нормально на лифте. И при этом, чтобы их жизнь не была в опасности. Ведь лифт - это сложная система, за которой необходим уход.
- Сейчас в нашем доме мы решили заботу о лифтах взять в свои руки, - решила поддержать разговор жительница этого же дома Жумаганым МАМБЕШЕВА. - Вот в соседнем подъезде уже два дня, как лифт работает, тихо, спокойно, не дергается. И мы тоже решили подписать договор с этой фирмой, поэтому и пришли, сегодня к Борису Викторовичу. Надеюсь, что все будет и у нас хорошо.
Новшество от вандалов
«Уральсклифт» предлагает жильцам высоток новую систему проезда в лифтах.
- Мы ввели новую систему допуска в лифт, - рассказывает Борис Викторович. - Эта система ES-42 - это для нас находка. Во-первых, её не так просто испортить. Если раньше хулиганы вставляли в замки спички, частенько ломали, то эту систему спичками не возьмешь.
Во-вторых, у нас есть два вида ключей. Они у нас сделаны в виде карточек и небольших брелоков. Пластиковые карточки очень удобны, их даже не нужно вынимать из сумочки или портмоне. Допустим, у вас заняты руки, а сумка с карточкой висит на плече, вам достаточно будет дотронуться сумочкой до замка, чтобы лифт сработал. И третье. Раньше, очень часто было так, что лимит на карточке заканчивался. У нас действует безлимитная система. Поясню. Если раньше, у вас карточка была рассчитана на сто поездок, то вы не могли знать, когда же будет эта сотая поездка. А теперь представьте, что вечером с сумками вы заходите в лифт, а он не едет, оказывается, ваш лимит исчерпан. У нас единая оплата, которую ежемесячно должны оплачивать жильцы. Это и им удобно, и нам.
Почитаем, прослезимся
Рассчитать расходы по новой системе оказалось просто. За техническое обслуживание жители девятиэтажки должны оплатить организации 8500 тенге в месяц. Плюс к этому жильцы оплачивают примерно 2000-2500 за электроэнергию. А также, на свой баланс жильцы должны содержать и лифтера. Это примерно 3000-4000 тенге, смотря, как договорятся. Итого на лифтовые услуги будет потрачено около 16000 тенге. А теперь простая арифметика. Делим эту примерную сумму на количество жильцов. Примерно выходит, что 60 пользователей будут оплачивать ежемесячно по 267 тенге. Сумма эта раскидывается не поквартирно, а на каждого человека.
- Посудите сами, - продолжает пояснять Борис ДЕЕВ. - Допустим, у вас семья из 6 человек, а напротив вас живет одинокая пенсионерка. Почему она должна платить наравне с вами? Все справедливо. Что касается лифтеров, то их на баланс мы взять не можем. Я часто подходил к представителям КСК, убеждал, что лучше, если бы они доплачивали эту небольшую сумму дворникам и те с удовольствием исполняли роль лифтеров. Но, увы, меня никто не поддержал. Ели же мы возьмем лифтеров на баланс, то жильцы домов будут просто не в состоянии оплачивать полную, пусть даже минимальную заработную плату лифтеру.
Как бороться с должниками
В нашем городе давно стало вполне нормальным, что многие предприятия, предоставляющие свои услуги, вывешивают список фамилий на дверях подъездов, чем соответственно нарушают права человека на конфиденциальность.
- Мы такой метод не используем. Это, во-первых, противозаконно, ведь никто не знает, почему человек не оплатил вовремя. А во-вторых, у нас свой подход. В каждом ключе есть свой код. Если человек не оплачивает вовремя услугу, то старшая по дому нам просто называет номер ключа, и мы его блокируем. Это очень организовывает людей и при этом мы не нарушаем права человека. Если же он хочет уехать в командировку или допустим на дачу, что он отдает ключ старшему по подъезду, тем самым соблюдает честность по отношению к нам, - подвел итог Борис ДЕЕВ.
Конечно, остается основная проблема, которую не могут самостоятельно решить горожане и администрация ТОО «Горлифт» - как вернуть право на лифт жильцам. К сожалению, по этому поводу комментариев никто не дать не смог.