родился в Акмолинской области в 1966 году. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, Академию финансовой полиции РК. В органах финансовой полиции работает с 1997 года, начальником ДБЭКП по Актюбинской области — с октября 2012 года. Женат, воспитывает четверых детей. Начальник департамента ответил на вопросы посетителей портала «Мой ГОРОД» 16 октября. Ответы на вопросы можно посмотреть внизу текста в комментариях.