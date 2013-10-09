Иллюстративное фото с сайта osinform.ru Иллюстративное фото с сайта osinform.ru 8 октября в специализированном межрайонном суде по уголовном делам был вынесен приговор 58-летнему Султану ИСМАИЛОВУ, жителю города Шымкент, и 36-летнему Асылбеку ЖАНГАСКИЕВУ, жителю Уральска, которые были обвинены в перевозке героина в особо крупном размере, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу СМУС ЗКО. Как следует из приговора, Султан ИСМАИЛОВ, находясь в Шымкенте, приобрел 24 килограмма героина и 100 граммов марихуаны и направил своего родственника в Уральск, чтобы доставить купленные наркотики, при этом не посвятил его в свои планы. В Уральске груз забрал Асылбек ЖАНГАСКИЕВ и стал хранить его у себя в гараже. Вскоре в Уральск прибыл и сам Султан ИСМАИЛОВ. Из показаний подсудимых стало известно, что вышеуказанный наркотик был приобретен ими для продажи в городе Самара, а Уральск планировалось использовать как перевалочную базу. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО Асылбек ЖАНГАСКИЕВ  и Султан ИСМАИЛОВ признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 259, частями 1,2 - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ" и статьей 259, частью 3 - "Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.  