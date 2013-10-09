Об этом сообщается на сайте уральского городского акимата. График отчетных встреч за IV квартал 2013 года акимов сельского округа и поселков города Уральск: 14.10.2013, средняя школа №30, аким поселка Зачаганск Байгаржанов Курманғали Дынымович; 16.10.2013, средняя школа Серебряково, аким поселка Круглоозерное Нуржанов Мирболат Санғалиевич; 17.10.2013, средняя школа №14, аким Желаевского сельского округа Ашигалиев Тимур Кубайдуллаевич.