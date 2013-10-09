Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru В Уральском городском суде рассмотрено  уголовное дело в отношении двух жителей ЗКО Макеева и Борисова, обвиняемых в совершении мошенничества. Об этом  корреспонденту  портала «Мой ГОРОД» рассказала пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. В декабре 2011 г. МАКЕЕВ А. и БОРИСОВ П., пообещав оформить документы и устроить на работу,  нашли бомжа с сожительницей, привели их на  съемную квартиру и опасаясь, что они могут скрыться, заперли. Затем в марте 2012 года они оформили на имя бомжа ИП "Батыс Орал". И с декабря 2012 г. по февраль 2013 г. обвиняемые заключили договора с несколькими ТОО на консигнацию (форма комиссионной продажи товара) различного товара от имени бомжа. Забрав деньги, они скрылись. Ущерб, нанесенный пострадавшим фирмам, составляет порядка 4 миллионов тенге. Приговором Уральского городского суда от 03 октября 2013 года МАКЕЕВ Александр Владимирович и БОРИСОВ Павел Дмитриевич признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 ч. 4 п. «б» УК РК. Они получили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это наказание было заменено условным испытательным сроком на 3 года.