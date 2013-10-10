Иллюстративное фото с сайта sportshkola.kz Иллюстративное фото с сайта sportshkola.kz  "Золото" и "серебро" на чемпионатах мира завоевали спортсмены из Атырау. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аманбай КЫЗДАРБАЕВ на чемпионате мира по самбо среди мастеров в Болгарии завоевал «золото» в составе сборной Казахстана. В финальной схватке он  одержал победу над российским спортсменом. На этом чемпионате Атыраускую область представляли всего два спортсмена - Аманбай КЫЗДАРБАЕВ и Марал КОШЕНОВ. Но только одному из них удалось подняться на пьедестал почета. По данным областного управления физической культуры и спорта, на чемпионате приняли участие более 350 спортсменов из 20 стран. Сборная Казахстана в общекомандном зачете заняла второе место, уступив россиянам, но опередив сборную Украины. Еще одна спортсменка из Атырау Акмарал ШАМШИДЕНОВА стала финалисткой чемпионата мира по боксу среди юниорок и завоевала серебряную медаль. На чемпионате, который проходил в Болгарии, атырауская спортсменка, в весе до 80 кг, одержала победу над украинкой и болгаркой. В финальном поединке Акмарал встречалась с россиянкой. Но, к сожалению, в этом поединке ей не удалось сломить сопротивления соперницы. В итоге – «серебро».