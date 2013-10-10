Иллюстративное фото с сайта www.icdc.ru Иллюстративное фото с сайта www.icdc.ru Сегодня, 10 октября, в Атырауском тренинговом центре проходит мастер-класс на тему "Принципы производственной гигиены на современном этапе" для врачей Атырауской области.  Как сообщила пресс-служба компании НКОК, семинар организован Северо-Каспийским Консорциумом для 45 врачей-специалистов Атырауской области по производственной гигиене. Мастер-класс проведут преподаватели из Европы, представители Европейского Форума по гигиене труда (EFOH) и Общества специалистов производственной медицины Нидерландов (NVAB).  