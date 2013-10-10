Иллюстративное фото с сайта fitmama.ru
Скандал вокруг системы электронного обучения "е-learning" разгорается с новой силой. Проверки показали, что программа, на которую потратили миллиарды тенге, по сути, провалилась. Оказалось, что компьютеры для учеников закупали явно по завышенным ценам, интернет в некоторые школы так до сих пор и не провели, а сломавшуюся технику теперь некому ремонтировать, сообщает КТК.
Говорящая доска рассказывает школьникам о восстании Пугачева. А на уроке казахского ученики сдают тесты на компьютере. В соседнем кабинете физик выставляет оценки в электронном журнале, потом заходит в цифровую базу предмета и начинает урок. Кстати, родители могут со своих компьютеров проверить электронный дневник ребенка, его расписание и посещаемость. Так выглядит "e-learning" в одной из алматинских школ, где систему внедрили еще в 2011.
"Мы получали оборудование в 2011 году порядка 120 единиц. Это и ноутбуки, и классмейты, и планшеты, это и стационарные компьютеры", - говорит директор школы школы № 17 Андрей Абраменко.
По официальным данным,"e-learning" стоит 205 миллиардов тенге. Эти деньги пошли на разработку проекта, программное обеспечение и, конечно, на оборудование.
Но спустя два года после начала программы Генеральная прокуратура всё проверила и неожиданно выяснила, что дебит с кредитом не сходятся!
"Согласно результатам судебно-товароведческих экспертиз стоимость поставленного комплекта оборудования для каждой сельской и городской школы завышена на сумму 2,5 миллиона тенге".
В этом же документе говорится, что сумма ущерба исчисляется миллиардами тенге.
"На всю систему предусмотрено 205 миллиардов тенге. Из этих 5 лет 2011, 12,13 годы прошли, израсходовано на эту систему около 44 миллиардов тенге. Один из главных вопросов, который был задан и председателем нашего комитета, по какой сумме закупались эти компьютеры? Сумма была названа 190 000 тенге, тогда как на рынке сумма значительно дешевле", - рассказала депутат мажилиса Гульмира Исимбаева.
Но и это не все претензии депутатов к Министерству образования.На сегодня к"e-learning" подключены почти 600 школ. По задумке, городские и сельские ученики должны иметь равный доступ к новый системе. Но ребята и учителя из аулов оценить ноу-хау министерства в полной мере не могут. Первая причина – сбои в подключении к интернету, через который нужно заходить в электронные базы и журналы.
"У нас интернет должен быть 4 мегабит в секунду, но мы и до этого частенько недотягиваем. Мы связываемся с центром, просим их добавить. И все равно нет нужной скорости для работы. Когда несколько учителей подключаются к системе, она начинает тормозить", - отмечает Амирхан Сейитбеков, завуч школы имени А. Байтурсынова г. Каратау.
В этом могли бы помочь системные администраторы, но, оказалось, что в большинстве отдаленных школ о них даже не слышали - специалистов в аул не заманишь.
"Практически во всех регионах наблюдаются сбои в функционировании системы. По причине ненадлежащего проведения обучения преподавательского состава в большинстве школ система фактически не используется".
Внедрением и обслуживанием "е-learning" занимается компания "Национальные информационные технологии". После разразившегося скандала здесь провели своё расследование и неожиданно заявили, что это сами учителя против электронного образования!
"Действительно, на сегодняшний день есть некоторые сложности, в плане того, что приходится дублировать работу и на бумаге, и в электронном виде. Многим учителям это не нравится, поэтому есть статистика, что не во всех школах используется", - заявил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Руслан Енсебаев.
Вердикт депутатов: система "е-learning" буксует и её финансирование надо приостановить. Ну а на высокопоставленных чиновников Министерства образования можно смело открывать ещё несколько уголовных дел. Лишь бы у соответствующих органов была воля и желание разобраться во всём этом.
Источник: nur.kz