Иллюстративное фото с сайта www.zoopicture.ru Иллюстративное фото с сайта www.zoopicture.ru Шестеро мужчин, устроившие охоту на сайгу в Айтекебийском районе Актюбинской области и обстрелявшие автомобиль инспекторов «Охотзоопрома», приговорены к различным срокам наказания, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 25 июня 2013 года в Айтекебийском районе за незаконную охоту на сайгу были задержаны 4 жителя Кызылординской области и 2 жителя Актюбинской области. На группу охотников, передвигавшихся на двух внедорожниках марки Toyota, наткнулись сотрудники «Охотзоопрома» при проведении рейдовых мероприятий. Скрываясь от преследования, злоумышленники открыли огонь из охотничьего ружья по автомобилю инспекторов, повредив лобовое стекло и боковую часть служебного транспорта. При задержании водитель одного из джипов успел поджечь свой автомобиль. Машина сгорела полностью. Во втором внедорожнике инспекторы обнаружили  3 охотничьих ружья без номерных обозначений, боеприпасы к ним и 12 штук сайгачьих рогов. Уголовные дела были возбуждены по фактам незаконной охоты и покушения на убийство. Суд Айтекебийского района приговорил двух браконьеров, в том числе открывшего огонь по автомобилю инспекторов «Охотзоопрома», к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще четверым назначено 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.