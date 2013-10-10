По словам имама, в этом году Курбан-байрам в ЗКО намерены отметить широкомасштабно. Для приношения животных в жертву определены четыре места в Уральске - это площадка за областной мечетью по проспекту Евразия, в городской мечети по улице Досмухамедова, в Красной мечети и на рынке «Ел ырысы». На каждой точке будут дежурить ветеринары для обследования принесенных животных. - В прошлом году животных резали прямо на проспекте Евразия, этого нельзя допустить. Есть точно определенные места, где созданы санитарные условия, поэтому я обращаюсь к жителям города и области, прошу соблюдать чистоту и порядок, - сказал Руслан СУЛТАНОВ на пресс-конференции в управлении внутренней политики. По словам имама, принести жертвоприношение в Курбан-байрам - обязанность каждого мусульманина. Исключение составляют мусульмане, отбывающие срок в колониях, психически нездоровые люди, неимущие и путники. - Что касается жертвенного животного, это могут быть верблюды возрастом от трех лет и старше, быки и коровы - от двух лет и старше, также овцы и козы от года и старше. Нельзя принести в жертву слепое, хромое, не цельное и излишне худое животное. Животное должно дойти до места жертвоприношения само, нельзя нести на руках, - сообщил имам. Мясо животного делится на три части. Первая отдается неимущим, вторая - соседям и только третью часть можно оставить себе. - Если есть возможность, все жертвенное животное можно раздать бедным, - сказал Руслан СУЛТАНОВ. - В этом году мясо для бедных мы будем раздавать централизованно. Акимат нам дает автобусы. Будем отвозить мясо адресно по списку. И самое главное правило: животных нужно приносить в жертву только после айт-намаза, который в Уральске начнется в 8.40 15 октября. Также имам рассказал, что в честь Курбан-байрама в субботу, 12 октября, в областной мечети пройдет состязание на чтение Корана. В нем могут участвовать все, кто знает наизусть 30-ую часть священной книги. Также в субботу пройдут спортивные соревнования. Итоги конкурсов подведут 15-го в Каздрамтеатре.