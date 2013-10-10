В Уральске люди с ограниченными возможностями активно занимаются спортом. К примеру,, мастер спорта по плаванию, занял 1 место во всемирных играх среди инвалидов в Голландии, а мастер спортазанял первое место по пауэрлифтингу на чемпионате РК. Активное участие во всех соревнованиях и чемпионатах принимает пара, которые занимаются танцами на колесах. На встречу с акимом были приглашены 10 лучших спортсменов Уральска, аким города поздравил их всех с праздником Курбан-айт и вручил подарки - спортивные костюмы. Спортсмены, в свою очередь, посетовали на свои проблемы. - У нас огромные проблемы с транспортом, - говорит председатель ОО "Инвалидный волейбол "СПОДА - БАТЫС". - Много людей хочет заниматься волейболом, но возникают проблемы с проездом. У нас нет тренера и помещения. Аким города пообещал решить возникшие проблемы в ближайшее время найти тренера, а со следующего года разобраться со стоимостью проезда в общественном транспорте.