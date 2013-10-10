1Возвращаясь из Уральска в Аксай читатель портала "Мой ГОРОД" стал очевидцем любопытного небесного явления - необычной формы облака как бы воронкой спускались к земле. Подобные аномалии время от времени случаются в Западно-Казахстанской области, однако запечатлеть их на камеру удалось впервые.