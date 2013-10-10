  Иллюстративное фото с сайта kartinkitrox.ru Иллюстративное фото с сайта kartinkitrox.ru В Атырау осуждены девять участников террористической группы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Атырауской области. Сторонников запрещенного в Казахстане салафитского религиозного течения признали виновными по статьям "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", "Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья граждан", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное изготовление оружия в составе организованной группы". Кроме того, руководители преступной группы, 33-летний Роман БАЯРИСОВ и 30-летний Рамиз КИМ, были признаны виновными по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность" и "Насильственные действия сексуального характера". Их приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Двоих несовершеннолетних участников группы, А. КАДЫРСИХОВА и Т. АГОРЫНОВА, приговорили к шести годам лишения свободы. Остальные члены группы, В. КИМ, Ж. ИЗИМ, Д. БОЛАТУЛЫ, Р. ЗИЯШЕВ и А. ЗЕЙНЕТУЛЛАЕВ, приговорены к тюремному заключению сроком от восьми до девяти лет с конфискацией имущества. Напомним, в июне 2013 года в Атырау по обвинению в терроризме были осуждены восемь человек. Осужденные промышляли грабежами и разбоями. Награбленные деньги они собирались использовать, чтобы уехать на войну в Сирию. Источник: tengrinews.kz