Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua Только за последнюю неделю в Аксае произошло несколько трагедий, унесших жизни троих человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Так, 6 октября  в 5 микрорайоне из окна квартиры, находящейся на 5 этаже выпрыгнула молодая женщина 1979 года рождения. Было установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Днями ранее в селе Березовка в собственном доме была зарезана ножом 41-летняя женщина. Преступление было раскрыто. Подозреваемый, мужчина 1982 года рождения, дал признательные показания полиции. Также в эти дни на трассе Аксай-Бурлин пьяный водитель на «Ауди С4» сбил стоявшую на обочине «Ладу». В результате столкновения водитель «Лады» получил ушибы, а находящаяся с ним пассажирка со множественными переломами и травматическим шоком 4 степени была доставлена в районную больницу, где и скончалась.

