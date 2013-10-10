  Иллюстративное фото с сайта iderby.ua Иллюстративное фото с сайта iderby.ua Жуткое убийство произошло 9 октября в Актобе. Убита ученица 8 класса средней школы №19. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник Заводского отдела полиции ДВД Актюбинской области Самат АИСОВ. Выяснилось, что 9 октября в 15. 20 в полицию обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что пропала его дочка 15-ти лет. Следствие установило, что 8 октября около 22 часов вечера девочка отпросилась у родителей, сказав, что пойдет ночевать к однокласснице, которая якобы осталась одна дома. На самом деле, как поясняют следователи, девочка ушла на встречу с мужчиной, с которым познакомилась и общалась в социальной сети «Мой Мир» через «Агент». 9 октября между домами по улице Тургенева была найдена большая дорожная сумка. В ней оперативники обнаружили страшную находку - труп девочки. Именно в ней отец опознал свою пропавшую дочь. Экспертиза установила, что смерть школьницы наступила в результате механической асфиксии - удушения. В данный момент главным подозреваемым по делу является именно мужчина из соцсети. Его данные и местонахождение устанавливаются. Проводится следствие. Выяснилось, что отец убитой девочки - военный, недавно он вместе с семьей переехал в Актобе по службе. Это была его средняя дочь. Также выяснилось, в этой же 19 школе в феврале 2013 года была похищена ученица 14 лет. Ей на голову накинули мешок, усыпили, бросили в багажник и возили по городу. Что случилось далее - неизвестно. Но ее нашли живой в сугробах за городом. Это преступление до сих пор не раскрыто. Полиция призывает родителей контролировать общение детей в Интернете.