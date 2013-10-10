Напомним, 25-го апреля в селе Январцево Зеленовского района был похищен местный житель, труп которого был найден в заброшенном доме на окраине села. В этот же день похитители совершили разбойное нападение на другого жителя, нанесли ему увечья средней тяжести. По неизвестной причине потерпевший не обратился в полицию, а убежал домой. Но инцидент на этом не был исчерпан. Ночью того же дня в его дом ворвались эти же молодые люди, избили его, забрали деньги и сотовые телефоны. Полицейским по горячим следам удалось задержать троих подозреваемых. И чуть позже выяснились имена остальных участников преступлений. Их оказалось семеро. Все они являются местными жителями в возрасте до 25 лет. На сегодняшнем заседании были опрошены свидетели со стороны защиты одного из подозреваемых. На суд пришли родственники подозреваемого. Они рассказали, что в этот день Альберт никак не мог быть участником этих преступлений, так как в течение всего дня помогал перекрывать крышу родительского дома, а с 22:00 до 4 часов утра был вместе с женой в гостях у своего брата. - У нас есть множество свидетелей, что Альберт в тот день был все время в доме брата, - рассказывает присяжным жена. – Мы не были у родителей целых полгода, потому что муж лежал в больнице. Приехали к родителям, чтобы помочь перекрыть крышу. А вечером пошли вместе со снохой Светланой к брату Аделю. Там и соседи были, почтенные пожилые люди. Родные были удивлены, что вместе с тем потерпевший, в доме которого были совершены грабеж и разбой, подал заявление не только на Альберта, но и на младшего брата Саида, который в это время был на вахте. В защиту подозреваемого пришли не только родственники КУБУЛОВА, но и мама еще одного подсудимого Армата БИТАНОВА. - Я работаю в школе-интернате вечерним воспитателем, - рассказывает свидетельница. – Всех интернатных детей собрала и закрыла двери. В это время пришел пьяный Павел КРАЙНОВ и начал стучать в дверь. Я открыла дверь, чтобы спросить, что ему нужно и хотела его прогнать. Он меня толкнул и ударил в лицо. В это время подошел мой сын и ребята. Я, уходя на работу, забыла ключ от дома оставить, вот сын и пришел ко мне. Он, увидев, что меня обижают, сделал Павлу КРАЙНОВУ замечание, но тот не унимался. Что было дальше, я не знаю. Я за безопасность детей из интерната должна была отвечать, поэтому закрыла дверь. Утром пришла домой, а сына, оказывается, еще ночью забрали в полицию.