  Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В специализированном суде по уголовным делам продолжается процесс над сотрудниками колонии общего режима, которых обвиняют в ОПГ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда. Напомним, 2 марта нынешнего года органами прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности были задержаны четверо сотрудников РУ-170/2. Заместитель начальника по воспитательной части Арман АХМЕТОВ, второй заместитель начальника Марлен ВАЛИЕВ, начальник оперотдела Серик ГАБДУШЕВ и оперуполномоченный Орынбай МУХТАРОВ обвиняются в систематическом получении взяток в целях послабления режима содержания осужденных, создании и участии в организованной преступной группировке, приготовлении к преступлению, а также приобретении и сбыте наркотических средств. Вместе с ними судят четверых заключенных этой колонии, которые работали в сговоре с руководством колонии. Сегодня, 10 октября, судья Райбек ХАИРБЕКОВ допросил еще 3 свидетелей по этому делу. Один из свидетелей - оперуполномоченный режимного отдела Виталий МИРОНОВ во время допроса сообщил, что подсудимый Серик ЖАЛИЕВ, ранее отбывающий наказание в РУ - 170/2, являлся смотрящим за зоной, неформальным лидером и местным авторитетом. Это же подтвердил и второй свидетель - сам начальник РУ-170/2 Адильхан ЕРГАЛИЕВ. - Да, подсудимый Серик ЖАЛИЕВ был неформальным лидером в колонии, но никаких привилегий или послабление режима со стороны администрации для него не было, - заявил Адильхан ЕРГАЛИЕВ. - Подобные неформальные лидеры несут только негативное влияние на обстановку, они противопоставляют себя администрации колонии. На вопрос прокурора, правда ли, что подсудимый ЖАЛИЕВ отбывал наказания в трехкомнатной камере с отдельной спальней, начальник РУ ответил, что здание режимного учреждения не соответствует нормам и стандартам. - Постройка устарела, здание построено в 1957 году, и из-за этого заключенные могли свободного перемещаться по зоне, - говорит Адильхан ЕРГАЛИЕВ. - Линия охраны также не соответствовала требуемым стандартам, поэтому осужденные пользовались сотовыми телефонами. С начало года в колонии было изъято 350 сотовых телефонов и 500 литров алкогольных напитков. Также в суде было сообщено, что "со слов сотрудников КНБ, в оперативных портфелях сотрудников, которые не подлежат проверке, проносились спиртные напитки". На вопрос защитников о существовании "общака" начальник РУ ответил, что о существовании неформальных касс (общаков) он знал, но сам их не видел. Также он отметил, что были некоторые затруднения с форменной одеждой для подчиненных, но сейчас эти проблемы решены.  