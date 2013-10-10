В Атырау накрыли подпольный рыбный склад

Финансовые полицейские Атырау обнаружили подпольный склад с рыбой ценных пород в самом центре города, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около 30 штук севрюг и осетров были обнаружены в одном из частных домов областного центра. Общий вес находки составил 97 килограммов. По словам специалистов, все они, вероятнее всего, выловлены в прибрежной зоне Каспийского моря, куда осетровые приходят осенью, чтобы весной зайти в реку Урал на нерест. Теперь задача полицейских и природоохранных прокуроров - выяснить, каким образом браконьерам удалось выловить рыбу в заповедной части моря. Также им предстоит определить пути доставки ценного груза в сам город и рынки, где ее планировали реализовать. Как рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» начальник управления финансовой полиции Асхат КАСИМОВ, по данному факту будет проведена доследственная проверка. - В частности, будут приняты процессуальные решения по факту браконьерства и статье 183 – «Приобретение незаконно добытого имущества». Эти санкции влекут лишение свободы до 4 лет, - пояснил Асхат КАСИМОВ.