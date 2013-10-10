Иллюстративное фото с сайта centralasiaonline.com Иллюстративное фото с сайта centralasiaonline.com Свыше 108 тонн продуктов питания снято с реализации и уничтожено с начала года в Актюбинской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент госсанэпиднадзора области. Основными причинами снятия с реализации пищевых продуктов являются истекший срок годности, отсутствие документов, подтверждающих их качество, а также несоответствие микробиологическим  и санитарно-химическим  показателям. За реализацию таких продуктов  наложено 120 штрафов на полтора миллиона тенге. Более 99% забракованных продуктов произведено в Казахстане. Кроме того, департаментом госсанэпиднадзора с начала года выявлено 11 подпольных объектов по изготовлению продуктов питания. В том числе цех по солению сельди. Владельцы этих объектов, отделались штрафами на общую сумму 226 тысяч тенге и решением суда о приостановлении их деятельности.  