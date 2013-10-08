  aksaiВ Аксае затягивается сдача в эксплуатацию новой районной поликлиники, построенной по республиканской программе.  Строительство новой, на 500 посещений в смену, поликлиники, началось в июле прошлого года. Она находится в районе южной объездной дороги.  Из республиканской казны для  этой цели было выделено более  полутора миллиардов тенге. Строительные работы производила компания-подрядчик «Алим». Открытие поликлиники планировалось приурочить ко  Дню столицы, затем ко Дню города. Но этого знаменательного события и не произошло, хотя на тот момент объект уже был отстроен. Как стало известно, в новой поликлинике не все гладко. По словам медперсонала, приемная комиссия нашла массу недоработок. Окончательный срок сдачи поликлиники «под ключ» пока неизвестен.  