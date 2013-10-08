Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Иллюстративное фото с сайта ria56.ru За прошедшую неделю в Уральске под поезд попали 2 человека - девушка и мужчина. Мужчине отрезало ноги, а девушка отделалась ушибом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первое ЧП произошло 5 октября на станции Желаево на 1299 километре пикет №3 в 13:30. Машинист управлял маневровым тепловозом, проводил работы. Тепловоз двигался на небольшой скорости, когда машинист увидел девушку, которая переходила пути в неположенном месте. - Девушка шла в наушниках, сигнала тепловоза, по всей видимости, не слышала  и никак на него не реагировала, - рассказал замначальника ЛОВД на станции Уральск Дуйсенбек СТАМКУЛОВ. - Машинист пытался затормозить, но все-таки задел девушку передним поручнем и она ударилась головой о корпус тепловоза. Девушке была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего ее доставили на карете скорой помощи в хирургическое отделение областной больницы с диагнозом ушиб головы лобной части. Пострадавшую отпустили домой в этот же день. - Девушка никаких претензий не имеет, она переходила пути в неположенном месте,- говорит Дуйсенбек СТАМКУЛОВ. Второе происшествие произошло 7 октября на станции Уральск в районе СОШ №31 на 1293 километре между 4 и 5 пикетом. - Нам на телефон поступило сообщение от сотрудника полиции о том, что скорая помощь доставила 33-летнего мужчину с путей в травматологическое отделение областной больницы, - продолжает замначальника ЛОВД. Примерно в 23:20 случайный прохожий заметил на рельсах мужчину, истекавшего кровью, которого сбил паровоз. Он сразу же вызвал скорую помощь. - Пострадавший лежал между рельсами, поезд ему отрезал обе ноги, очевидец происшествия оказал пострадавшему первую помощь, перевязал ноги шнурками от ботинок, чтобы уменьшить потерю крови, - рассказал собеседник "МГ". - Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения и переходил пути в неположенном месте. На сегодняшний день его состояние тяжелое, он находится в коме. Вообще в районе школы №31 школы такие случае происходят довольно часто.