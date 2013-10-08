Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz На прошлой неделе две студентки Евразийской академии устроили драку, одна из них попала в больницу. Весь конфликт одногруппницы девушек снимали на сотовые телефоны и даже не пытались вмешаться.   Драка началась со словесной перепалки, перешедшей на нецензурные оскорбления. - Девушки начали ругаться между собой, зацепились, слово за слово, и конфликт перерос в драку, это были студентки второго курса специальности "Юриспруденция ",- говорит ответственная по делам молодежи Альбина АБИЛОВА.- Пять девочек, прекрасно зная о правовой ответственности, никак не вмешивались в конфликт, а сидели и снимали драку на сотовый телефон. Одна из девушек попала в областную клиническую больницу с диагнозом «Сотрясение головного мозга, и разрыв лимфатических узлов». Остальные шесть девушек были отчислены из академии. - Родители отчисленных девушек ходят к нам и просят восстановить их дочерей,- рассказала Альбина АБИЛОВА. - Мы сами ходили в больницу, но поговорить о том, будет ли пострадавшая писать заявление в полицию, так и не удалось. Сейчас ее состояние улучшилось, скоро ее должны выписать.