- Одномоментно дать отопление во все дома сразу мы не можем - это технически невозможно. И потом все зависит не только от нас. Вот, к примеру, в 6 микрорайоне есть дома, куда мы уже можем подать тепло, а они его принять не могут, потому что не получили паспорта готовности, - заявил Айткали Николаевич. - Есть проблемы с бесхозными домами, то есть теми, где нет КСК и некому заниматься сетями в подвале. В прошлые выходные, когда пошел снег, мы работали круглосуточно, а некоторые КСК отдыхали, элементарно воздух спустить было некому. Поэтому горячие батареи - это не только наша работа, но и работников КСК и, собственно, жителей. Иногда все зависит от того, насколько тот или иной слесарь грамотно сработал. По данным на вторник, 8 сентября, паспорта готовности получили 800 домов. Остальные медлят, либо коммуникации слабые в подвалах, а на ремонт денег не собирают. В бесхозных домах энергетики работают со старшими по дому. Куда проблематичнее, если таковых вообще нет в доме. - Жители верхних этажей должны спускать воздух для нормального прохождения воды, во многих домах этого не делается. В результате этот воздух циркулирует, накапливается и срывает нам насосы. Я просил бы ответственнее отнестись к этой работе, - сказал Айткали ТЛЕФТИНОВ. По садикам и больницам сейчас ситуация такова, что тепло дали всем, кроме тех, что находятся в районе реконструкций. - Работы по ул. Темира Масина и Жунисова подходят к концу. На Масина сегодня (8 октября) проводим опрессовку. Если там будет все нормально, то близлежащие садики - это «Золотой петушок» и «Балапан» завтра-послезавтра будут подключены к отопительной системе. Без тепла пока остается областная больница, но мы работаем в две смены, чтобы скорее закончить работы. До конца недели, надеюсь, тепло уже будет везде, - сказал г-н Айткали ТЛЕФТИНОВ. В данный момент жители Уральска имеют около 200 млн тенге долга за отопление. В свою очередь АО "Жайыктеплоэнерго" имеет долг в такую же сумму за газ. - Наше предприятие находится на хозрасчете, то есть мы не получаем никакие средства из местного бюджета, - говорит Айткали ТЛЕФТИНОВ. - Долг за газ у нас возник из-за роста тарифа, это повлияло на нашу оплату. Цена на газ поднимается, а наше предприятие запаздывает с оплатой. Зимой ежемесячные сборы составляют в среднем 300-350 миллионов тенге.Разрешение от городского акимата на подачу тепла в благоустроенные дома города АО "Жайыктеплоэнерго" получило 4 октября. В этом году проводится большой ремонт водопроводных, канализационных и теплосетей. Самый большой объект в городе находится на проспекте Евразия, замена труб протяженностью 1,5 километра обошлась в 365 миллионов тенге. - Когда закончится работа, зависит от подрядчика, а также от погодных условий, - говорит. - Вообще по графику мы должны закончить ремонт к началу отопительного сезона. Люди работают в две смены в любую погоду. При этом у слесарей зарплата около 45-50 тысяч, у работников подрядной фирмы - около 60. Оксана НАУМОВА