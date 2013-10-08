По словам, сейчас по всему Казахстану дано поручение - отслеживать ситуацию с предприятиями, хранящими зерно на предмет сговора между собой и повышения цен на хранение, дабы это не ударило по карманам крестьян. - Это не означает, что предприятия не могут повышать свои тарифы, могут, но повышение должно быть обоснованным и сговора между предприятиями быть не должно, - сказал Валихан РАЗОВ. - Поэтому мы сегодня собрали руководителей предприятий, чтобы предупредить. В нашей области, как выяснилось, всего 9 предприятий, осуществляющих хранение и сушку зерна. Однако на совещание прибыли представители пяти предприятий области и сельхозуправления. По словам, в этом году по области было собрано 207 тысяч тонн зерна. Руководители предприятий сразу заявили, что зерна мало и в нашу область оно будет завозиться из северных регионов страны на хранение. Крестьяне зерно на хранение практически не сдают. Также они сообщили, что тарифы на хранение поднимать они не планируют. А вот претензий у предпринимателей нашлось немало. Так, они пожаловались на тарифы и условия железнодорожного перевозчика АО «Казтемиртранс». По словам руководителей предприятий, перевозчик дает им лишь сутки на подачу и уборку вагонов, к тому же у них высокие тарифы. Еще один вопрос касался «Продкорпорации», которая поставляет зерно из северных областей республики на хранение. Договоры предприятия заключили, и вот теперь вынуждены принимать зерно по заниженной цене, которую уже заложили в бюджет. Между тем электроэнергия и газ подорожали, а они принимают у «Продкорпорации» по той же цене, посему проигрывают. Также, по словам предпринимателей, с нынешнего года зерно рассчитывают путем замера, а не взвешивания, как это было раньше. Между тем обмер не может быть точным определителем, так как со временем зерно оседает и уплотняется. К тому же в нашей области страховые компании не страхуют зерно, сданное на хранение, а у «Продкорпорации» это одно из условий. - Всеми вашими жалобами мы плотно займемся, изучим законодательство, внесенные изменения, - сказал Валихан РАЗОВ.