Иллюстративное фото с сайта www.volganet.ru Иллюстративное фото с сайта www.volganet.ru 1 октября началась вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. Только 23 280 человек будут привиты бесплатно, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За счет местного бюджета в область поставлено 23 280  доз вакцины против гриппа. На бесплатной основе будут привиты медицинские работники, это - 2200 человек, лица  старше 60 лет, относящиеся к группам риска по состоянию здоровья, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, ослабленные и часто болеющие дети старше 6 месяцев, воспитанники детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых и инвалидов, женщины во втором и третьем триместре беременности. - Остальное население, не вошедшее в «группу риска», но по роду профессии имеющее высокий риск заболевания гриппом или заражения других лиц, - это работники образования, транспорта, коммунальной сферы и другой, школьники, дети, посещающие дошкольные учреждения, могут получить прививку против гриппа на платной основе за счет собственных средств, - говорит заместитель руководителя департамента комитета госсанэпиднадзора МЗ РК по ЗКО Алтын УРЫНГАЛИЕВА. - Стоимость вакцины около 2 тысяч тенге.