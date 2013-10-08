Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Департаментом финансовой полиции по Актюбинской области завершено расследование в отношении руководителя отдела мониторинга производственной сферы аппарата акима города Актобе. По данным финпола, сотрудник акимата получил от представителя АО «Кселл» взятку в сумме 150 тыс. тенге за оказание помощи в положительном решении вопроса при согласовании по объекту антенно-мачтового сооружения, расположенного по адресу г.Актобе, ул. Жиенбаева, 133 Б. Приговором суда №2 города Актобе АГЫБАЕВ А. признан виновным в совершении преступления по ст.311 ч.1 УК РК – «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Айдар БАЙЖАНОВ