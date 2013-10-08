Фото kursiv.kz Фото kursiv.kz Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев примет участие в эстафете огня XXII зимних Олимпийских игр, который пройдут в 2014 году в Сочи. Огонь сочинской олимпиады Боранбаев примет в Оренбурге, являющимся 87-м городом на пути эстафеты. "Быть факелоносцем, нести над головой Олимпийский огонь - это большая честь, ведь факел с олимпийским огнем является олицетворением мира, дружбы и воли к победе. Я хочу выразить огромную признательность оргкомитету оренбургского этапа эстафеты, за то, что мне предоставили уникальную возможность пронести Огонь и достойно представить свою страну - Казахстан", - приводит его слова официальный сайт клуба. Напомним, что всего в эстафете олимпийского огня "Сочи-2014" принимают участие 14 тыс. факелоносцев. Эстафета огня пройдет в 85-ти городах России и станет самой масштабной и протяженной эстафетой в истории Олимпийских игр. Свой путь огонь начнет 7 октября 2013 года в Москве и завершится через четыре месяца в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года в столице Игр - Сочи. Источник: kursiv.kz