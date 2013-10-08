Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Об этом сообщает РГП «Казгидромет». По информации РГП «Казгидромет», 9-10 октября в Актюбинской области ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, с понижением температуры днем до минус 2 градусов по Цельсию. В свою очередь, ДЧС Актюбинской области рекомендует проверить прочность крыши домов, печных и вентиляционных труб, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. - Заклеить стекла окон бумажными лентами и закрыть ставни,  убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком,  уточнить запасы автономных источников искусственного освещения (фонари, лампы, свечи и т.д.), воздержаться от езды на автомобилях, не подготовленных к езде в зимних условиях, воздержаться от выполнения открытых высотных работ, -  рекомендуют ЧС.