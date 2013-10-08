фото с сайта vpleny.ru фото с сайта vpleny.ru Казахстан в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом водных ресурсов, передает Today.kz "Проведенный анализ показывает, что ожидаемый рост потребления воды при снижении обеспеченности водными ресурсами угрожает ростом регионального дефицита, с которым шесть из восьми водных бассейнов Казахстана могут столкнуться уже к 2020 году", - сообщил министр охраны окружающей среды Нурлан Каппаров. По словам министра, без мер повышения эффективности использования воды и управления водными ресурсами к 2040 году этот дефицит усилится, что отрицательно скажется на обеспечении водой населения, на росте ВВП и на состоянии экологии. В данный момент министерство разрабатывает госпрограмму управления водными ресурсами. "Меры по снижению и рационализации удельного потребления воды по всем типам потребителей в Казахстане могут обеспечить 9,5 кубометра экономии воды в год среднегодовой стоимостью 15 миллиардов тенге", - отметил Каппаров. Для достижения качества и устойчивого запаса питьевой воды и стандартов очистки городских сточных вод необходимо восстановить инфраструктуру коммунального хозяйства, обновить существующие стандарты и обеспечить их соблюдение, считает Каппаров. А увеличения доступных объёмов водных ресурсов можно достичь, по словам министра, за счет грамотного выстраивания переговорного процесса по трансграничным водам с целью недопущения значительного снижения перетоков из смежных стран, увеличения использования подземных вод за счет обновления существующей и строительства новой инфраструктуры, в частности, для нужд сельского хозяйства, а также строительства новой инфраструктуры для переброски водных ресурсов, удержания талых вод, с рассмотрением нескольких альтернативных вариантов водоснабжения и основываясь на прогнозных моделях. "В частности, в проекте программы будут учтены мероприятия, предусмотренные комплексным планом развития южных регионов, рассмотрены несколько мега-проектов, направленных на закрытие дефицита воды в различных регионах, например, строительство канала Шидерты-Астана", - сообщил министр. Помимо этого министерством будет предложено создание межведомственного совета для определения национальной политики в области водного хозяйства.