Мать осужденного на пожизненное заключение Владислава Челаха Светлана Ващенко встретилась с председателем Верховного суда РК Бектасом Бекназаровым, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. 7 октября в рамках очередного приема граждан Бекназаров встретился со СВетланой Ващенко, которая обратилась к нему с просьбой о пересмотре в порядке судебного надзора состоявшихся судебных актов в отношении ее сына. По итогам встречи председатель сообщил, что в Верховном суде будет создана комиссия, в состав которой войдут судьи надзорной коллегии по уголовным делам, кроме тех, кто ранее уже отказал в возбуждении надзорного производства по данному делу. Материалы уголовного дела в отношении Владислава Челаха будут истребованы и тщательно изучены комиссией, и только по результатам её заключения председатель Верховного суда примет окончательное решение по жалобе матери осужденного.