Источник: Today.kz Национальный Банк Казахстана сообщает о выпуске в обращение с 4 октября 2013 года памятной серебряной монеты «Чемпионат мира по боксу. Алматы 2013» номиналом 100 тенге, передает Today.kz. Памятная серебряная монета посвящена первенству планеты по боксу, которое впервые будет проводиться в нашей стране. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 миллиметра, качество изготовления – «proof», тираж - 3 тысячи штук. Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка РК. Памятные серебряные монеты номиналом 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.