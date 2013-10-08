фото с сайта mln.kz фото с сайта mln.kz В Астане весной 2014 года начнется строительство городка EXPO-2017, передает Zakon.kz По сообщению министра охраны окружающей среды РК Нурлана Каппарова, строительство возьмет старт в апреле следующего года. "Мы провели конкурс на лучший дизайн-проект городка. В нём приняли участие 49 компаний из 22 стран, среди них 20 компаний - казахстанские. После оглашения результатов мы приступим к разработке технико-экономического обоснования. По времени, скорее всего, эта работа продлится до конца текущего года. Мы надеемся, что в апреле начнем строительные работы на участке EXPO", - сказал Каппаров. Также министр считает целесообразным принятие специального закона об EXPO-2017 для решения некоторых административных барьеров, облегчения формальных процедур и уменьшения бюрократии, которая, по словам Каппарова, имеет место ввиду сжатых сроков. Источник: today.kz