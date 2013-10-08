Иллюстративное фото с сайта yarcube.ru Иллюстративное фото с сайта yarcube.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщает пресс-служба МЧС РК, 7 октября в пригородном поселке Кирпичный произошло возгорание хозяйственных построек, расположенных во дворе 4-квартирного жилого дома. Пожар возник в дневное время и был ликвидирован до прибытия пожарных подразделении. Площадь, охваченная огнем, составила 5 квадратных метров. На месте был обнаружен труп ребенка Билан К. 2009 г.р., говорится в сообщении МЧС.