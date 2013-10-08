Нобелевскую премию по медицине присудили за везикулярный транспорт
Фото: vista.no, pnas.org, vanderbilt.edu В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году награда за «исследование механизмов, регулирующих везикулярный транспорт (перенос веществ внутри мембранных пузырьков)», досталась Джеймсу Ротману (James E. Rothman), Ренди Шекману (Randy W. Schekman) и Томасу Зюдову (Thomas C. Sudhof). Везикулярный транспорт позволяет клеткам обмениваться сигналами друг с другом. Трансляция пресс-конференции, на которой объявили имена лауреатов, проводилась на сайте Нобелевского комитета. Ренди Шекман получил научную степень в Стенфордском университете, а сейчас является профессором Калифорнийского университета в Беркли. В семидесятых годах он на дрожжах занимался исследованием молекулярных деталей того, как наполненные различными веществами мембранные пузырьки (везикулы) транспортируются внутри клеток. Джеймс Ротман изучал везикулярный транспорт на примере клеток млекопитающих. Он установил механизм работы белков, которые отвечают за слияние везикул с клеточной мембраной. Ротман является профессором Йельского университета, а научную степень получил в Гарварде. Томас Зюдов исследовал то, как везикулярный транспорт работает в нервных клетках. Мембранные пузырьки в нейронах используются, прежде всего, для переноса медиаторов. Работы Зюдова позволили установить, как выброс медиаторов регулируется изменением концентрации ионов кальция. В настоящее время ученый работает в Стэнфордском университете. Компания Thompson Reuters, которая регулярно публикует прогнозы на основе анализа собственной библиографической базы данных Web Of Science, в качестве вероятных кандидатов на премию по медицине в 2013 году выдвигала три группы исследователей. Среди них были первооткрыватели регуляторного метилирования ДНК, биологи, открывшие аутофагию («самопоедание» организма в условиях недостатка пищи), а также медик Деннис Слэмон (Dennis J. Slamon), объяснивший роль онкогена HER-2 в формировании рака груди. В 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Джон Гардон и Синья Яманака за открытие методов клеточного перепрограммирования. Их исследования позволили научиться создавать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS) из обычных клеток организма. Перепрограммированные клетки уже неоднократно применялись для выращивания искусственных органов. Источник: lenta.ru