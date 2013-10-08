Грузия простила РФ факелоносца — героя войны в Южной Осетии
Фото: Сергей Карпухин / Reuters Национальный олимпийский комитет (НОК) Грузии не видит оснований, чтобы пересматривать решение об участии республики в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом, как передает «Грузия-Online», заявил президент НОК, председатель парламентского комитета по делам спорта и молодежи Лери Хабелов. С призывом к комитету «принять правильное решение» по поводу участия в Олимпиаде накануне обратился президент Грузии Михаил Саакашвили. Так он отреагировал на известие о том, что в эстафете олимпийского огня, стартовавшей 6 октября в Москве, участвовал летчик Иван Нечаев, отличившийся в ходе августовской войны 2008 года (Нечаев был удостоен звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные во время пилотирования поврежденного в боевых действиях самолета). «Я уверен, все это сделано намеренно», — подчеркнул Саакашвили, добавив, что президент России Владимир Путин «исходя из русского имперского комплекса неполноценности сделает все, чтобы втоптать Грузию в грязь». Правительство республики, в свою очередь, назвало решение организаторов Игр сделать Нечаева факелоносцем «вызывающим». Об этом говорилось в специальном заявлении, которое кабинет министров обнародовал 7 октября. «С сегодняшнего дня мы с особым вниманием будем следить за организационными мероприятиями сочинской Олимпиады», — заявили в правительстве, добавив, что пересмотрят вопрос участия в Играх, если «окончательно убедятся в том, что происходит их излишняя политизация и целенаправленное использование против Грузии». Участие грузинских спортсменов в Олимпиаде, которую будет принимать Россия, до весны этого года было под вопросом. После августовской войны 2008 года, напомним, между двумя странами были разорваны дипломатические отношения, они не восстановлены до сих пор (Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии). Прежнее грузинское руководство неоднократно призывало бойкотировать Игры. Официальная позиция республики кардинально изменилась после победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, которая впоследствии сформировала правительство. В мае этого года в Грузии было официально утверждено решение об участии в Олимпиаде в Сочи. Источник: lenta.ru