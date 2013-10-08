Оставленный на чай лотерейный билет принес барменше 17,5 тысячи долларов
Кадр: телеканал ABC В Орегоне один из завсегдатаев бара оставил официантке лотерейный билет, который принес ей 17,5 тысячи долларов, сообщает Associated Press. По словам работницы бара Авроры Кефарт, постоянный клиент, который предпочел не раскрывать свое имя прессе, часто оставляет в качестве чаевых лотерейные билеты, и в последний раз он предложил ей выбрать два купона. Когда она проверила номера, оказалось, что оба билета были выигрышные: первый принес Авроре пять долларов, а второй — 17,5 тысячи долларов. «У клиента было непередаваемое выражение лица — рассказала Кефарт. — И я сразу вернула ему лотерейный билет, ведь он ему и принадлежит». Однако завсегдатай отказался брать купон обратно и заставил барменшу подписать его своим именем — как он объяснил, это для того, чтобы только она могла забрать выигрыш. Аврора Кефарт рассказала, что часть приза она отдала мужчине, давшему ей такие щедрые чаевые, а на свою долю она планирует купить новый диван и сохранить остальное. «Никогда не думала, что диваны стоят так дорого. — сказала она. — Но теперь-то мне не надо ждать Рождества, чтобы купить то, что мне нужно». Некоторое время назад Джузеппе Анелли из Эддисона, штат Иллинойс, обнаружил в бардачке своей машины забытый лотерейный билет. Когда он проверил номера, выяснилось, что он выиграл один миллион долларов. Он рассказал, что планирует погасить этими деньгами ипотечный кредит и оплатить своим троим детям учебу в колледже. Источник: lenta.ru