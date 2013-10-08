Австралиец побил рекорд из Книги Гиннесса, совершив самое большое количество прыжков с тарзанкой за сутки, передает телеканал Sky News. За 21 час Джей Феникс прыгнул с тарзанкой 150 раз. Для того, чтобы побить предыдущий рекорд, требовалось сделать более 106 прыжков — в 2011 году Кевин Скотт Хантли прыгнул 105 раз за 7 часов 42 минуты. Не сообщается, зарегистрировано ли новое достижение представителями книги рекордов Гиннесса. Джей Феникс прыгал с высоты 40 метров на платформе строительного крана вблизи Брисбена, штат Квинсленд. Он закончил в 3:30 утра, объяснив это тем, что «его лодыжки полностью уничтожены». Также он добавил, что вся его команда через 21 час прыжков настолько замерзла и устала, что начала «потихоньку сходить с ума». Считается, что прыжки с тарзанкой, или как их еще называют, «банджи-джампинг» были изобретены ищущими новые впечатления студентами в Великобритании в конце 1970-х годов. Однако настоящую известность эти экстремальные прыжки приобрели после того, как в 1988 году в Новой Зеландии был открыт платный аттракцион на основе банджи-джампинга.