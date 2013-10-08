Во Франции начался суд над бывшими членами церкви адвентистов седьмого дня, которые обвиняются в пытках девушки с целью изгнать из нее дьявола. Об этом сообщает 7 октября Agence France-Presse. На скамье подсудимых оказалось четверо человек, трое мужчин и одна женщина. Все они являются выходцами с Антильских островов. По данным следствия, в 2011 году они похитили 19-летнюю девушку, уроженку Камеруна, и удерживали ее в квартире в парижском пригороде Гриньи. Они привязали ее к кресту, положили его на матрац и держали жертву в таком положении в течение семи дней. Когда девушка была обнаружена полицией, у нее наблюдалось обезвоживание и истощение, на ее теле были следы побоев. Жертва экзорцизма находилась в шоковом состоянии. По ее словам, в течение семи дней ей давали только немного воды и масла. По версии обвинения, идея изгнания дьявола принадлежала бывшему молодому человеку камерунки, Эрику Дерону (Eric Deron). Он был убежден, что является пророком и у него есть священная миссия. Поведение же будущей жертвы показалось ему подозрительным. Защита четырех обвиняемых утверждает, что они руководствовались добрыми побуждениями, а девушка сама попросила их о помощи. По словам адвоката, подсудимые не обращались к врачам, потому что думали, что причина плохого самочувствия их знакомой является духовной. Жертва экзорцизма познакомилась со своими будущими мучителями в церкви адвентистов седьмого дня. В этой протестантской деноминации заявили, что исключили всех обвиняемых из своей общины еще за год до преступления. Также адвентисты седьмого дня подчеркнули, что их учение не признает экзорцизма в таких формах.