Вместе сперед судом предстали ещё трое спортивных чиновников -. Слушания проходили в закрытом режиме, поэтому журналистам не удалось попасть в зал суда. Согласно сообщению пресс-службы, дело рассматривала. По данным суда, Муслим УНДАГАНОВ обвиняется по ст. 176, ч.3,4 УК РК — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК — «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 — «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК — «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я — «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" продолжают следить за развитием событий.