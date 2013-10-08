Иллюстративное фото с сайта total.kz Иллюстративное фото с сайта total.kz По сообщению пресс-службы областного ДВД, в Исатайском районе была задержана автомашина, в которой была обнаружена рыба частиковых пород общим весом более 1,3 тонны. «Мицубиси Монтеро» попытался скрыться от полиции, не остановившись на досмотр. Полиция гналась за браконьером несколько километров. Задержать автомобиль удалось в соседнем Махамбетском районе. За рулем джипа находился 28-летний житель Западно-Казахстанской области. На данный момент он отпущен под подписку о невыезде. Полицейские выясняют происхождение такого количества рыбы.  