Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное в отношении сотрудника линейного отдела полиции на станции Кандыагаш, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на официальный сайт АБЭКП.  Страж порядка подозревается в том, что 23 сентября, находясь на железнодорожном вокзале райцентра Айтекебийского района, под предлогом оплаты наложенного на гражданина К. административного штрафа, завладел денежными средствами последнего в сумме 17 тысяч тенге. Уголовное дело возбуждено по ст. 177 ч. 3 - «Мошенничество».  