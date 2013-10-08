Иллюстративное фото с сайта atyrau.gosexpertiza.kz Иллюстративное фото с сайта atyrau.gosexpertiza.kz За нарушение техники безопасности Атырауская ТЭЦ заплатит штраф в сумме около 400 тысяч тенге, сообщает пресс-служба департамента комитета госнадзора и контроля по Атырауской области. Была проведена внеплановая проверка АО «Атырауская ТЭЦ» по вопросу расследования технологического нарушения - отказа 2-й степени, произошедшего 13 августа. В ходе проверки выявлено, что причиной возникновения технологического нарушения послужило ошибочное действие оперативного персонала Атырауской ТЭЦ, приведшее к состоянию, угрожающему аварией. Это является правонарушением, предусмотренным статьей 223 КоАП РК. Постановлением административного суда Атырау АО «Атырауская ТЭЦ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 МРП на сумму 346 200 тенге.  