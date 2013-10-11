Вчера вечером в Атырау огромный автобус, принадлежащий компании "Тенгизшевройл", въехал в жилой дом по ул. Алии Молдагуловой, 211 и снес полдома. Хозяина дома забрали на «скорой», сообщает "АкЖайык". - Мы сидели за столом, и пили чай, - говорит Маншук, еще не оправившись от шока. – На кухне нас было трое - я, свекор и моя полуторагодовалая дочь Аружан. В какой-то момент раздался грохот, и нас засыпало песком. От удара автобуса свекра отбросило. Ему 76 лет, он плохо видит, и, наверное, поэтому не может понять, что произошло. Я кричу ему в шоке: автобус въехал в дом! Я испугалась за дочку, думала, автобус наехал на нее. Но, к счастью, она не пострадала. Кухонный стол оказался на улице. Я схватила дочку – от испуга она кричала, и я долго не могла ее успокоить... Авария произошла под конец рабочего дня на пересечении улиц Жарбосынова и Молдагуловой. Внедорожник «Тойота Лендкрузер», принадлежащий компании «Петропак», ехал по Жарбосынова в сторону Авангарда, автобус – по Молдагуловой в направлении проспекта Сатпаева. По предварительным данным, «Лендкрузер» собирался пересечь улицу Молдагуловой. ДТП произошло ровно на середине перекрестка. Двигавшийся на скорости автобус въехал в дом. По некоторым данным, во внедорожнике, помимо водителя, было двое пассажиров, один из них – иностранец. Обоих забрали на машине скорой помощи еще до приезда сотрудников дорожной полиции. Водитель автобуса, пожилой мужчина, не пострадал, но был в шоковом состоянии. Он только что выехал из гаража и собирался на маршрут. После аварии ему стало совсем плохо, и его посадили в «скорую», которая приехала по вызову. Также на место аварии приехали сотрудники «КазТрансГазАймака» и перекрыли газ. По их словам, автобус снес газопровод и газораспределительный щит. Пока сотрудники дорожной полиции составляли схему ДТП, жители пострадавшего дома стояли в растерянности: - Вы же видите, половины дома нет, - говорит сын хозяина дома Сагидолла ЖАМАЛОВ. - Дом всего трехкомнатный, там помимо кухни была спальня. Сейчас автобус уберут, и я боюсь, там все рухнет. В такой холод где мы будем спать? К слову, два дня назад на том же перекрестке произошло серьезное ДТП. Соседи пострадавших утверждают, что аварии здесь случаются чуть ли не каждый день. - Пусть хотя бы «лежачего полицейского» тут положат, что ли, - говорят они. Источник: АкЖайык Фото и видео с сайта АкЖайык